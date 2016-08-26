«Атлетико» сыграет с «Ростовом» в Лиге Чемпионов, а «Реал» - с «Боруссией»

Сегодня в Монако прошла жеребьевка групповой стадии Лиги Чемпионов, в результате которой стали известны соперники четырех испанских команд в турнире. «Реал Мадрид», «Барселону», «Атлетико» и «Севилью» ожидают непростые и достаточно равные группы.

«Реал Мадрид», который в мае завоевал свой 11-й кубок Лиги Чемпионов, встретится в групповой стадии с дортмундской «Боруссией», «Спортингом» и «Легией». «Барселона», в свою очередь, сыграет с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, «Боруссией» Мёнхенгладбах и «Селтиком».

«Атлетико» поборется за выход в 1/8 финала с «Баварией» Карло Анчелотти, «ПСВ» и российским «Ростовом». «Севилья», которая участвует в Лиге Чемпионов в качестве победителя Лиги Европы, встретится с «Ювентусом», «Лионом» и загребским «Динамо».

Первые матчи групповой стадии Лиги Чемпионов пройдут 13 и 14 сентября, а порядок и даты встреч будут объявлены чуть позже.

Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги Чемпионов:

Группа А: «ПСЖ», «Арсенал», «Базель», «Лудогорец».

Группа В: «Бенфика», «Наполи», «Динамо» Киев, «Бешикташ».

Группа С: «Барселона», «Манчестер Сити», «Боруссия» Мёнхенгладбах, «Селтик».

Группа D: «Бавария», «Атлетико», «ПСВ», «Ростов».

Группа Е: «ЦСКА», «Байер», «Тоттенхэм», «Монако».

Группа F: «Реал Мадрид», «Боруссия» Дортмунд, «Спортинг», «Легия».

Группа G: «Лестер Сити», «Порту», «Брюгге», «Копенгаген».

Группа H: «Ювентус», «Севилья», «Лион», «Динамо» Загреб.