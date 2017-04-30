«Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас» перед встречей с «Реалом»

«Атлетико» без проблем обыграл «Лас-Пальмас» на выезде с разгромным счетом 5:0, а хозяева завершали встречу вдесятером из-за удаления Боатенга в середине второго тайма. Эта победа придаст команде Симеоне уверенности и мотивации перед встречей с «Мадридом» в полуфинале Лиги Чемпионов.

«Атлетико» выполнил свою задачу в Примере, в которой продолжает бороться за третье место и право выступать в Лиге Чемпионов с «Севильей». Разница между командами была заметна на поле, а «Лас-Пальмасу» не только не удалось забить ни одного гола, но им в итоге пришлось заканчивать встречу вдесятером из-за удаления Боатенга.

Уже с первых минут команда Диего Симеоне начала прессинговать соперника и создавать голевые моменты. Гамейро открыл счет на второй минуте, а к 18-й на его счету уже был дубль, за минуту до которого удалось отличиться и Саулю. Болельщики «Лас-Пальмас» освистывали свою команду, которая в первой половине сезона боролась за место в Европе.

Единственным неприятным моментом для «Атлетико» в начале второго тайма стала травма Хименеса, который может пропустить первую игру в полуфинале Лиги Чемпионов. После перерыва ход встречи не изменился, а финальные голы в разгромном матче записали на свой счет Парти и Фернандо Торрес.

«Лас-Пальмас» – «Атлетико» 0:5

Голы: 0:1 – 2' Гамейро, 0:2 – 17' Сауль, 0:3 – 18' Гамейро, 0:4 – 72' Парти, 0:5 – 90' Торрес.

«Лас-Пальмас»: Варас, Гарсия Сантана, Кастельяно, Маседо, Бигас, Боатенг, Халилович (Момо, 64'), Домингес (Гарсия, 68'), Меса, Хесе, Сантана (Кастельяно, 75').

«Атлетико»: Облак, Савич, Филипе Луис, Хименес (Парти, 67'), Люка Эрнандес, Сауль, Габи, Коке, Гайтан, Гризманн (Корреа, 71'), Гамейро (Торрес, 58').

Удаление: Боатенг 65'.