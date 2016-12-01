«Атлетико» разгромил «Гихуэло» на 1/16 финала Кубка Короля

Команда Диего Симеоне начала игру не самым лучшим образом из-за несыгранности футболистов, однако в течение первого тайма взяла ход встречи в свои руки и уже к перерыву обеспечила себе победу голами Сауля с пенальти, которое было назначено ошибочно, и мячом Врсалько за несколько мгновений до конца тайма. «Атлетико», который сыграл без своих основных футболистов, создал достаточно голевых моментов в первом тайме и мог устроить разгром еще до перерыва, если бы команду не подвела эффективность в штрафной.

Второй тайм начался с дубля Феррейра Карраско, на счету у которого уже десять голов в различных турнирах. Анхель Корреа также продемонстрировал тренеру свою хорошую форму, несмотря на то, что конкурировать с Гризманном и Торресом не так просто. Под конец матча Симеоне предоставил отдых игрокам, которые задействованы в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, и дал шанс воспитанникам проявить себя.

«Гихуэло» – «Атлетико» 0:6

Голы: 0:1 – 29' Сауль (пенальти), 0:2 – 45' Врсалько, 0:3 – 49' Феррейра Карраско, 0:4 – 53' Феррейра Карраско, 0:5 – 57' Корреа, 0:6 – 85' Нуньес.

«Гихуэло»: Ройо, Кармона (Суарес, 73'), Фернандес (Гестор Гордильо, 59'), Эктор, Хесус, Перес (Джонатан, 59'), Хорхе Хулия, Айяла, Луке, Аспас, Пино.

«Атлетико»: Мойя, Савич, Люка Эрнандес, Хименес, Врсалько, Сауль, Парти, Феррейра Карраско (Нуньес, 59'), Гайтан, Корреа (Олабе, 81'), Энрике (Хуан Морено, 69').