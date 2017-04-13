«Атлетико» обыграл «Лестер» с минимальным счетом

В первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов мадридский «Атлетико» обыграл английский «Лестер» в минимальным счетом 1:0 благодаря пенальти, который реализовал Антуан Гризманн. Несмотря на явное доминирование «Атлетико», ответная игра на выезде остается открытой.

В третьем матче подряд Диего Симеоне делает ставку на один и тот же стартовый состав, который принес победу против «Реал Сосьедад» и ничью на «Бернабеу». Подопечные аргентинца не смогли реализовать все свои моменты, но контролировали ход встречи на протяжении всех 90 минут.

«Атлетико» высоко прессинговал соперника весь мяч, не давая «Лестеру» быстро выводить мяч из защиты в атаку. Мадридцы наслаждались своей прямолинейной игрой с опасными контратаками, а «Лестер» почти не выходил со своей стороны поля. На 28-й минуте контратака «Атлетико» завершилась пенальти Олбрайтона на Гризманне, который сам и реализовал 11-метровый удар.

Несмотря на преимущество, после перерыва «Атлетико» продолжал атаковать соперника, который за 90 минут встречи создал только один опасный момент. Однако эффективность подвела подопечных Симеоне в этот вечер, и мадридцы не смогли увеличить счет, чтобы чувствовать себя увереннее в ответной встрече на выезде.

«Атлетико» – «Лестер» 1:0

Гол: 1:0 – 28' Гризманн (пенальти).

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Феррейра Карраско (Корреа, 65'), Габи, Сауль, Коке, Торрес (Парти, 75'), Гризманн.

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс, Марез, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки (Кинг, 46'), Варди (Слимани, 77').