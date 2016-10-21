«Атлетико» не сможет регистрировать игроков этой зимой

Напомним, что в начале сентября Апелляционный комитет ФИФА подтвердило решение организации о трансферном запрете для «Атлетико» и «Реала». При подаче последней апелляции в CAS у клубов была возможность запросить приостановление решения, но «Атлетико» решил не пользоваться ей. «Реал Мадрид», в свою очередь, подал апелляцию почти сразу же и запросил приостановление для того, чтобы несовершеннолетние игроки могли играть за свои команды.

Решение ФИФА от 14 января 2016 года связано с незаконным подписанием несовершеннолетних иностранных игроков в кантере «Мадрида» и «Атлетико». Если CAS подтвердит решение ФИФА, то клубы не только не смогут регистрировать футболистов в течение двух трансферных окон, но и будут обязаны выплатить штраф: «Атлетико» 822 тысяч евро, а «Реал» – 328 тысяч.