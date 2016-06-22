Альваро Мората вернулся в «Реал Мадрид»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората возвращается в «Реал Мадрид» после двух сезонов, проведенных в итальянском «Ювентусе». Официальная сумма трансфера не разглашается, однако известно, что игрок был выкуплен примерно за 30 миллионов евро.

Возможность выкупа в течение нескольких лет была вписана в соглашение между клубами при первоначальном трансфере воспитанника «Реала» за 20 миллионов. Мората присоединится к команде Зинедина Зидана в предсезонной подготовке после заслуженного отдыха в связи с участием в Чемпионате Европы.

В «Ювентусе» игрок провел два сезона, за которые сыграл в 93 играх и отличился 27 голами. В сборной Испании Мората забил дубль против Турции и гол в ворота Хорватии. Кроме того, нападающий становился лучшим бомбардиром на Чемпионате Европы до 19 и до 21 года.