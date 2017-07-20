Альваро Мората перешел в "Челси"

Испанский нападающий Альваро Мората перешел из мадридского "Реала" в английский "Челси", который оплатил, как сообщают английские СМИ, примерно 80 миллионов евро.

"Реал Мадрид" и "Челси" достигли соглашения о переходе Альваро Мораты, который должен пройти медицинское обследование. Клуб хотел бы поблагодарить игрока за его профессионализм и отличное отношение с момента начала работы в кантере и до последних дней в первой команде", - сообщается на официальном сайте "Реала".

Официально неизвестна ни стоимость трансфера, ни длительность нового контракта Мораты с "Челси". Напомним, что ранее сообщалось, что нападающий должен был перейти в "Манчестер Юнайтед", который в итоге сделал ставку на другого футболиста из-за цены трансфера.