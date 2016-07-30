Адриано и Монтойя покинули «Барселону»

Защитники «Барселоны» Адриано и Мартин Монтойя покинули команду в эту пятницу: Адриано перешел в турецкий клуб «Бешикташ», а Монтойя – в «Валенсию».

За Адриано «Барселона» получила 600 тысяч евро, которые могут вырасти до 1,7 миллиона в случае, если «Бешикташ» выйдет в Лигу Чемпионов во время действия контракта игрока. Бразилец перешел в каталонский клуб в сезоне 2010/11 из «Севильи» и стал одним из ключевых игроков команды. В «Барсе» Адриано провел 189 матчей, забил 17 голов и выиграть 16 кубков.

О переходе Мартина Монтойя еще не было объявлено официально, однако агент игрока Альберт Солер заявил, что «Барса» дала разрешение покинуть сборы, чтобы вылететь в Валенсию: «Все знали, что «Барса» не рассчитывала на Монтойю в новом сезоне. У игрока есть разрешение от клуба, чтобы вернуться в Барселону, а оттуда поехать в Валенсию для медицинского обследования».