Администрация Мадрида требует от «Реала» вернуть 20 миллионов евро

Администрация города Мадрида официально известила «Реал Мадрид» о необходимости вернуть 20,2 миллиона евро за незаконную государственную помощь. Таким образом, Администрация Мадрида исполнила решение Европейского союза, который посчитал незаконной куплю-продажу земель в районе Лас-Таблас.

На прошлой неделе Европейский союз опубликовал официальное решение по делу о незаконной государственной помощи «Мадриду» от Администрации города под руководством мэра Руиса Гальярдона. ЕС обязал государство посчитать точную сумму долга с учетом процентов, а также в течение двух месяцев предоставить детальный отчет о предпринятых мерах.

В деле о незаконной государственной помощи «Мадриду» шла речь о передаче клубу земель в мадридском районе Лас-Таблас, которые в 1998 году оценивались в 488 тысяч евро. В 2011 году «Реал Мадрид» продал государству этот участок земли уже за 22,7 миллиона евро.