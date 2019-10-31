Зоозащитники отправят в Аликанте тигров, перехваченных по пути в Россию

На белорусской границе задержаны девять тигров, которые без необходимых сопроводительных документов были отправлены из Рима в один из российских цирков. Как сообщает испанское информационное агентство EFE, тигров отправят в резервационный центр в Аликанте.
Возглавил операцию по транспортировке тигров в Испанию зоолог из Польши. Хищники уже несколько дней находятся на границе с Белоруссией после того, как перевозившая их фура была задержана. Изначально тигров было 10, но один из них умер из-за плохих условий перевозки. Животные были заперты в маленьких клетках, в которых было очень холодно. За тиграми в пути никто не ухаживал.
Сейчас зоологический центр в Польше ищет финансирование для транспортировки тигров в Аликанте. Ждать отправки в Испанию животные будут в этом зоологическом центре, по предварительным прогнозам, несколько недель.
Фура выехала из Рима 22 октября. На белорусской границе она была задержана, так как у водителя не оказалось при себе необходимых ветеринарных заключений.Темы: Русская Испания Аликанте