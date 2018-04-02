Zara будет продавать одежду российского производства

Сеть магазинов Zara (холдинг Inditex) запустит в продажу одежду, которая производится на российских фабриках. По данным заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, Zara - не единственный бренд Inditex, который уже сотрудничает с фабриками, расположенными на территории России. По этому пути пошли также Massimo Dutti, Oysho и Tempe.