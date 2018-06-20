Заочно арестованный чиновник из Минкультуры РФ может скрываться в Испании

Бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры России Борис Мазо, заочно арестованный по делу о хищениях 450 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа, может находиться в Испании, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По имеющимся у следствия данным, в настоящее время Мазо может находиться на территории Испании, куда он уехал, чтобы избежать уголовной ответственности в России", - сказал собеседник "Интерфакса".

По его словам, в конце мая было вынесено постановление о привлечении Мазо в качестве обвиняемого по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а 1 июня его объявили в международный розыск.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией по этому поводу.

Как сообщалось, 7 июня Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Мазо на два месяца с момента его экстрадиции или задержании на территории РФ.

Ранее по этому делу под стражу были взяты экс-замминистра культуры Григорий Пирумов, а также руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.