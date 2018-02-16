Замминистра обороны РФ встретился с послом Испании

Как сообщает телеканал «Звезда», состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной безопасности, включая евробезопасность, ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки.

В ходе беседы затрагивались отдельные аспекты состояния и перспектив взаимодействия военных ведомств России и европейских стран, а также вопросы участия в работе VII Московской конференции по международной безопасности в 2018 году.

Встреча прошла в конструктивном ключе. Достигнута договоренность о продолжении контактов.