Задержанный в Валенсии по запросу США россиянин заключен под стражу

Гражданин России, задержанный в Валенсии по запросу США, будет ожидать суда, находясь в заключении.
Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Национальной судебной коллегии Испании.
"Он [россиянин] предстал перед судом посредством видеосвязи 20 сентября, судья постановил временное заключение под стражу, - уточнили в испанском органе. - Задержанного спросили, согласен ли он с экстрадицией, и он сказал, что нет".
"У США есть 40 дней на то, чтобы направить все документы, где конкретизируется просьба об экстрадиции", - добавили в суде. Там подчеркнули, что дата начала слушаний пока не назначена. Кроме того, в испанской судебной коллегии не уточнили, какие именно обвинения предъявлены россиянину.
Гражданина России подозревают в причастности к мошенничеству через интернет, подтвердил источник в гражданской гвардии. "Это была совместная операция с национальной полицией Испании", - отметили в правоохранительных органах.Темы: Русская Испания Валенсия