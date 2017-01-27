Задержанный в Испании российский программист не признает вины

Российский программист Станислав Лисов, задержанный в Испании по подозрению в причастности к созданию вредоносного кода, не признает своей вины. Напомним, Лисов по запросу США был задержан в Барселоне, где он находился в качестве туриста. Позже его перевели в пенитенциарный центр в провинции Мадрид.

Как заявил корреспонденту ТАСС адвокат россиянина Олег Губарев, Лисов "не знает, что послужило основанием для подозрений со стороны властей США". Кроме того, гражданин РФ подчеркнул, что "не совершал никаких противоправных действий", отметил адвокат. "США должны в течение 40 дней с момента задержания Лисова предоставить Испании расширенные материалы по его делу. После того как материалы придут, судья (в Испании) будет рассматривать дело об экстрадиции", - сообщил ранее заведующий консульским отделом посольства России в Испании Андрей Константинов.

В настоящий момент Лисов находится в пенитенциарном центре № 3 Мадрида. "Жалоб у заключенного на условия содержания нет, ему позволено совершать телефонные звонки, при необходимости он также может пользоваться услугами тюремного врача, ему предоставлено трехразовое питание", - подчеркнул Константинов. "Продолжаем отслеживать развитие данного дела, поддерживаем контакты с руководством тюрьмы", - сказал дипломат.

По утверждению правоохранительных органов, россиянин вместе с другими лицами разработал и использовал "банковский троян" NeverQuest, который предназначался для получения "доступа к компьютерам различных людей и финансовых учреждений с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и личных данных". Ущерб от действий сети, к которой якобы принадлежал Лисов, составляет около $5 млн.