Задержанные в Испании россияне помещены под стражу без возможности освобождения под залог

Суд Марбельи постановил поместить под стражу без возможности освобождения под залог 4 из 11 задержанных в рамках операции "Олигарх", направленной на борьбу с предполагаемым отмыванием средств российской мафией. Как сообщают информационные агентства Испании, остальные были временно отпущены на свободу с применением различных превентивных мер и при условии безвыездного пребывания на национальной территории. Задержанные проходят по делу о предполагаемой принадлежности к преступной организации, отмывании средств, фальсификации документов и преступлениях против налоговой службы. По сведениям приближенных к следствию источников, все они – граждане Российской Федерации. Никто из них не признался в инкриминируемых им правонарушениях.

Во вторник в рамках совместной операции Гражданской гвардии и Европола под руководством суда и Антикоррупционной прокуратуры был проведен ряд мероприятий, связанных в первую очердь с футбольным клубом Marbella FC, компанией Aguas Sierra de Mijas и гольф-клубом Dama de Noche. В числе задержанных оказались президент вышеупомянутой команды Александр Гринберг, российский мультимилионер и инвестор, и Арнольд Тамм, который, по мнению испанской стороны, тесно связан с Семеном Могилевичем, одним из наиболее активно разыскиваемых ФБР и Интерполом российских мафиози.

Операция началась около четырех лет назад и завершилась расформированием базирующихся в Испании ветвей Солнцевской и Измайловской ОПГ. На территории РФ эти группировки враждуют, однако, по мнению следствия, в испанских реалиях они выступали как партнеры и разработали сложную схему фирм для отмывания капиталов, полученных за рубежом незаконным путем. Следователи считают, что в основном эти задачи решались за счет трех крупных инвестиционных схем – футбольного клуба Marbella FC, компании-производителя питьевой воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуба Dama de Noche. По их оценке, за последние годы обвиняемые отмыли подобным образом более 30 миллионов евро.