Задержанному в Барселоне российскому программисту грозит до 35 лет тюрьмы

Российского программиста Станислава Лисова, задержанного зимой в Барселоне, планируют привлечь по делу о "русских хакерах", которые якобы вмешались в президентские выборы в США.

«Если Лисова выдадут в США, ему грозит до 35 лет тюрьмы», - цитируют "Ведомости" адвоката Олега Губарева. А по информации газеты The Washington Post, уже в конце июля испанский суд может вынести решение по делу Лисова и выдать его Штатам.

По словам адвоката, при задержании программиста были спорные моменты. Например, он отмечает, что приказ о задержании Лисова суд южного округа Нью-Йорка подписал 19 января — спустя шесть дней после задержания. «В нем Лисов обвиняется в сговоре с целью похищения информации, а также в сговоре с целью передачи электронных данных», —добавил Губарев.

Американская сторона уверяет, что есть еще приказ от августа 2016 года, на основании которого произошло задержание, но никому его не показывает, говорит адвокат. «Лисову вменяют эпизоды 2012–2013 гг. Но в декабре 2013 года Лисов запрашивал американскую визу, и ему отказали. Что мешало дать визу и задержать его в американском аэропорту»,— отмечает Губарев. При этом программист беспрепятственно путешествовал по миру и после выданного в августе 2016 года приказа о задержании.

Ранее Лисов направил обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в решении сложившейся ситуации. "Обращение отправлено через электронную почту", — уточнил общественный защитник Александр Ионов.