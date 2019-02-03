За год в Испании отдохнули 1,2 млн туристов из России

За 2018 год Испания приняла 1,2 млн российских туристов - на 6% больше, чем в 2017-м. Об этом сообщает Национальный институт статистики.
Всего за прошлый год в Испании побывали 82,8 млн иностранных туристов. Таким образом, туристы из РФ составляют менее 1,5% от общего числа. Однако прирост в случае с Россией оказался более существенным - 6% по сравнению с 1,1% (на столько вырос общий поток иностранных туристов).
Самым популярным среди иностранцев регионом стала Каталония - здесь отдохнули 19,1 млн человек. На втором месте - Балеарские острова, а на третьем - Канары.Темы: Русская Испания Туризм