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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Юристы: Испания расследует дело Фирташа по указанию США

          Юристы: Испания расследует дело Фирташа по указанию США

          12:08 25.02.2017

          Юристы, представляющие интересы украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа, считают, что Испания начала расследование этого дела по указанию США. «Испанское расследование не только касается тех же обвинений, которые были выдвинуты американскими властями в штате Иллинойс в их запросе об экстрадиции. Очевидно, что это расследование также было проведено испанцами по прямому указанию всё тех же властей Чикаго», - говорится в заявлении юристов. По их словам, целью обоих процессов является «политическое преследование Фирташа».

          В заявлении, которое цитирует РКБ, подчеркивается, что решение Земельного суда стало вторым положительным решением после того, как накануне суд отклонил прошение об аресте в связи с расследованием, проводимым в Испании. Представители защиты бизнесмена также выразили надежду, что решение апелляционного суда в отношении запроса США об экстрадиции будет отменено в ходе будущей апелляции.

          Накануне Земельный суд Вены по уголовным делам отказал прокуратуре в задержании Фирташа и по делу о запросе со стороны испанских властей. При этом суд обязал бизнесмена не покидать территорию Австрии, вследствие чего Фирташ сдал свой загранпаспорт.

          Фирташ в течение нескольких последних лет находится на территории Австрии. Его экстрадиции добиваются власти США, где бизнесмена подозревают в подкупе чиновников в Индии для получения лицензий на добычу титаносодержащих минералов.

          В 2015 году суд в Вене отказал американцам в экстрадиции Фирташа, однако, уже в этом году апелляционный суд отменил это решение.

          О готовности рассмотреть запрос США заявляли украинские власти, подчеркивая, что это произойдет в случае возвращения бизнесмена на родину.

          Темы: Русская Испания

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