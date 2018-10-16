Яхту депутата Валерия Кокорина выбросило штормом на набережную в Испании

Яхта депутата омского заксобрания Валерия Кокорина «Сила Сибири» попала в шторм у берегов Испании в Средиземном море.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Maritime Bulletin.

Корабль выбросило на набережную Пальмы-де-Мальорки. На борту судна находилось два человека.

Кокорин купил эту яхту стоимостью 1,6 миллиона евро в марте 2017 года. По сообщению агентства «Омскрегион», он передал 32-метровый двухмачтовый корабль местному отделению Русского географического общества для патриотической акции в честь 200-летия открытия Антарктиды в 2020 году. Яхта должна отправиться в кругосветное плавание по следам первооткрывателей южного континента Беллинсгаузена и Лазарева.

Валерий Кокорин с 1994 года возглавляет строительную компанию «АСК», которая возвела в Омске больше 50 зданий. Является почетным строителем России.