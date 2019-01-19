Восемь университетов Испании и России создадут академический альянс

Восемь испанских и российских университетов объявили о своём намерении создать новое объединение, чтобы повысить уровень академического сотрудничества и укрепить культурные связи между двумя странами.

Как отметили в Центре российско-испанского сотрудничества РАНХиГС, новый альянс станет первым в своём роде в истории сотрудничества двух стран.

Проект был представлен в четверг, 17 января, на Гайдаровском форуме, который прошёл в Москве. С российской стороны в состав альянса войдут РАНЕПА, Томский государственный университет, МИСиС и Всероссийская академия внешней торговли, а с испанской – Мадридский университет им. Карлоса III, Университет Овьедо, Университет Валенсии и Университет Ровира и Вирхилий.

Руководство проекта отметило широкие возможности для сотрудничества и выразило уверенность в его успехе, благодаря многообразию вузов и высокому уровню их образовательных услуг.

Пока альянс официально не сформирован, подписание соответствующего меморандума планируется в апреле.

В дальнейшем ожидается, что число участников объединения будет расти, поскольку многие вузы, преимущественно московские, уже проявляют интерес к проекту. Также авторы инициативы надеются, что со временем альянс превратится в платформу для ведения гражданского диалога между Россией и Испанией в разных областях.