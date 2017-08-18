Во время теракта в Барселоне пострадала россиянка

Ростуризм сообщает о гражданке России, которая получила легкие ранения во время теракта в Барселоне, где автомобиль сбивал пешеходов на бульваре Рамбла.

"Пока мы информацию еще уточняем, пока по данным ситуационно-кризисного центра МИД есть данные об одной пострадавшей гражданке России. Она получила легкие ранения, ей была на месте оказана медицинская помощь, без госпитализации", — цитирует агентство РИА Новости главу пресс-службы Ростуризма. В российском посольстве в Мадриде агентству заявили, что вместе с генконсульством в Барселоне сейчас проверяют эту информацию.

Ростуризм призывает сохранять спокойствие, избегать мест массового скопления людей и следовать указаниям властей.

Среди иностранцев, пострадавших в теракте, больше всего французов. МИД Франции сообщает о 26 своих гражданах, пострадавших на бульваре Рамбла.