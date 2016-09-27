Виноделы из Риохи представят свою продукцию в Москве и Петербурге

Россия "тепло относится к Испании" благодаря туризму и гастрономии, в особенности винам из Риохи. Об этом в интервью информагентствам Испании рассказал Сергей Сахновский, пресс-секретарь компании Argos Consulting, занимающейся вопросами продвижения продукции региона DOCa Rioja в России. С соответствующими заявлениями он выступил по случаю промо-акции, которая состоится 27 и 29 сентября в Москве и Санкт-Петербурге. Она объединит более 40 виноделен вышеозначенного района, включающего в себя территории Риохи, Страны Басков и Наварры.

По данным регулирующего совета DOCa Rioja, в период с января по июль текущего года в РФ было продано 1,27 миллиона литров вина, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Сахновского, несмотря на то, что Испания входит в состав ЕС и вынуждена соблюдать ряд принятых мер, ее отношения с Россией остаются обоюдно теплыми. Он также отметил, что падение рубля не помешало росту продаж вин из Риохи, которые сейчас обходятся потребителям вдвое дороже. "Это свидетельствует о высоком уровне лояльности покупателей", - отметил эксперт.

Незадолго до вышеупомянутой промо-акции в Логроньо состоялась встреча с маркетинговыми агентствами, нанятыми регулирующим советом для разработки коммуникационных стратегий для важнейших рынков сбыта. Помимо России, в их число вошли Мексика, США, Канада, Швейцария, Германия, Великобритания, Испания и Китай.