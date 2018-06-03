Винер-Усманову завалило декорациями в Испании

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова попала под упавшую часть декораций во время чемпионата Европы в Испании.

«С Ириной Александровной все в порядке. Человек, стоявший неподалеку, вовремя отреагировал на ситуацию и практически сумел отвести угрозу. Можно сказать, что Ирина Александровна отделалась легким испугом», - цитирует «Матч ТВ» представителя национальной команды.

Пластиковая конструкция размером 3×7 метров обвалился над коридором, из которого спортсменки выходят на помост. Оттуда за выступлением Анастасии Сергеевой следила Винер-Усманова.