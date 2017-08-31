Венский суд отказался выдать Испании Дмитрия Фирташа

Земельный суд Вены отказался выдавать Испании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. По словам одного из защитников Фирташа Дитера Бомдорфера, "испанская судебная система по просьбе США пыталась продавить политически мотивированную экстрадицию". Однако прим этом не были выполнены даже минимальные требования европейского ордера на арест, уточнил он.

Фирташа арестовали в Вене в 2014 годe, но после внесения залога он был отпущен под подписку о невыезде. Соединенные Штаты обвиняют его во взятке с целью получения лицензии на разработку титанового месторождения.