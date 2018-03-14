Валенсия принимает участие в туристической выставке в Москве

Валенсийское сообщество представлено на Московской международной туристической выставке MITT, которая проходит с 13 по 15 марта.

Валенсия занялась активным продвижением туристических продуктов на российском рынке на фоне растущего интереса к региону со стороны россиян. В прошлом году автономную область посетило 176 тысяч туристов из России, что на 73% превышает среднегодовой показатель.

Всего на международной выставке представлено более 1600 компаний из 90 стран.

Валенсийская организация Turisme представлена пятью стойками на стенде Turespaña. Представители региона проведут встречи с российскими туроператорами, которые занимаются продажей туров в Валенсию.

В организации отмечают высокий потенциал сотрудничества с Россией в сфере туризма. В частности, особый интерес россияне проявляют к провинции Аликанте, где за последний год число туристов из России выросло на 30%.

По количеству туристов в Валенсии россияне занимают 12 место и составляют 2% от общего числа. По статистике, российский турист в среднем проводит в автономной области 15 дней и тратит более 110 евро ежедневно.