В Вальядолиде пройдёт детский кастинг в русский балет

17 октября Школа профессионального танца Кастилии и Леона, расположенной в Вальядолиде, а также Школа танца Вальядолида проведут отбор среди учеников для участия в балете «Щелкунчик» труппы «Имперского русского балета».

Постановку покажут в январе 2019 года в концертном зале Культурного центра имени Мигеля Делибеса (Centro Cultural "Miguel Delibes").

Кастинг будет проходить в культурном центре с 17:30 до 19:30. Планируется отобрать 45 учеников в возрасте от 4 до 11 лет. Им будет предоставлена возможность выйти на сцену вместе с именитой российской труппой под музыку Петра Ильича Чайковского.

Кастинг будет проводить продюсер и официальный представитель Международного союза деятелей эстрадного искусства Татьяна Соловьёва. В состав жюри также войдут преподаватели школ Вальядолида.

Этот проект проводится ежегодно с 2005 года. Он нацелен на подготовку детей из разных испанских городов к профессиональной сцене.