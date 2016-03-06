В Сибири нашли испанца с отмороженными конечностями

В омскую больницу с обморожением рук и ног поступил уроженец Мадрида – 62-летний Педро Контораль. Как испанец оказался в Сибири, неизвестно. По его словам, в Омск он приехал на машине.

Документы Педро оставил в деревне в 250 километрах от Омска. Как она называется, он не помнит. В Омске мужчина оказался 20 дней назад. Через некоторое время его нашли на теплотрассе. Сейчас он проходит лечение в больнице, после чего его временно разместят в социальном центре.

Педро вообще не говорит по-русски. По некоторым данным, он приехал в Россию, чтобы заняться скотоводством.