В Салоу за драку задержаны граждане России, Франции и Армении

Пять человек задержаны в испанском Салоу за избиение человека, сообщает La Vanguardia.
Драка произошла 5 июля около 7 утра. В полицию поступило сообщение, что группа молодых людей сильно избила мужчину. Наряд выехал на место происшествия. Пострадавшего нашли лежащего на улице в полусознательном состоянии. Однако он смог дать первые показания и рассказать о случившемся. Нападавших вскоре обнаружили на соседней улице. Они попытались убежать, но им это не удалось.
Задержанным - от 18 до 26 лет. Это граждане России, Франции и Армении, уточняет издание.Темы: Русская Испания