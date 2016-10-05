В Русском музее в Малаге пройдет цикл мероприятий «След Сервантеса в России»

Филиал Государственного Русского музея в Малаге в сотрудничестве с Институтом Сервантеса проведет цикл мероприятий «След Сервантеса в России», который начнется 5 октября. Как сообщают информационные агентства Испании, его обширная программа включает в себя показы фильмов и конференции, связанные со временной выставкой «Сервантес в коллекциях Русского музея», которая продлится до января следующего года.

Так, в рамках мероприятия посетители увидят экранизации романа «Дон Кихот», снятые в России или так или иначе связанные с ней. Первой в среду будет показана картина Григория Козинцева, которую впоследствии повторят 9 октября.

Что касается конференций, то первую из них, «Приключения хитроумного идальго в советской стороне», 6 октября проведет Татьяна Пигарева из московского отделения Института Сервантеса. Она будет посвящена вышеупомянутой экранизации Козинцева, которая не только считается одной из лучших киноверсий романа, но и таит в себе множество сюрпризов и тайн, Пигарева поделится малоизвестными фактами о съемках фильма.

Вторая конференция, «Дон Кихот в русской литературе», намечена на 7 октября. Ее проведет преподаватель славянской филологии Гранадского университета Рафаэль Гусман, который расскажет о влиянии Сервантеса на русскую литературу.

Наконец, завершится мероприятие 23 октября в 18:00 показом музыкального фильма режиссера Георга Вильгельма Пабста, где в главной роли снялся знаменитый оперный певец Федор Шаляпин.