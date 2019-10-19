В российском посольстве предупредили о новых беспорядках в Барселоне

Посольство РФ в Испании предупредило россиян о новых акциях протеста, которые ожидаются в Барселоне в воскресенье.
Как говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook, 20 октября в Барселоне ожидаются новые акции протеста. На 12:00 запланирован митинг на площади Святого Иакова.
В связи с этим в городе будет ограничено движение и повышены меры безопасности. «Не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка», - предупредили в посольстве.Темы: Русская Испания Барселона