В России наблюдаются технические сложности с оформлением виз в Испанию

На фоне растущего спроса на Испанию российские туроператоры отмечают некоторые сложности с получением виз. Эти трудности носят технический характер и связаны с недавней сменой визового оператора.

Участники рынка, опрошенные "Вестником АТОР", не отмечают накануне высокого сезона серьезных проблем с оформлением испанских виз, которые бы влияли на спрос, однако есть проблемы технического характера. Они касаются процесса подачи документов на визу. Например, не всегда возможен онлайн-доступ к сайту Визового центра Испании в Москве, периодически ощущается дефицит персонала в ВЦ, в результате чего время подачи и получения документов для визовых специалистов турфирм увеличивается.

Тем не менее, как говорят туроператоры, на спрос на испанском направлении визовый вопрос напрямую не влияет – тем более, что у многих туристов, особенно столичного региона, есть шенгенские визы других стран.

«Во время майских праздников объёмы были большими, поэтому документы визовыми центрами оформлялись не так быстро, но сейчас мы отмечаем спад. На спрос по направлению это не влияет», - говорит Кирилл Прицкер, руководитель отдела департамента Европы туроператора «Русский Экспресс».

В компании «НТК Интурист» сообщают, что не фиксируют проблем с получением виз в Испанию у их клиентов.

«На нашу компанию задержки в работе визовых центров не влияли, поскольку документы сдаются заранее», - рассказали в компании «ВЕДИ ТУРГРУПП». «Время записи на процедуру дактилоскопии для клиентов нашей компании стабильно, как и время самого визита», - подтверждают KMP Group.

«Факта задержки выхода виз и последствий в виде невыезда наших туристов в Испанию у нас нет. Бесспорно, были незначительные проблемы со сдачей документов, но они никак не повлияли ни на спрос, ни на результат продаж», - отметили в компании ПАКС.

По информации испанских дипломатов, на данный момент в России открыто 28 визовых центров Испании (в гг. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Саратов, Нижний Новгород, Воронеж, Самара, Уфа, Красноярск, Пермь, Краснодар, Псков, Сочи, Мурманск, Вологда, Иркутск,, Хабаровск, Владивосток, Смоленск, Новороссийск, Архангельск, Омск, Петрозаводск).

За первый квартал этого года выдача шенгенских виз испанскими ВЦ, относящимися к московской юрисдикции, выросла на 3,6% по сравнению с тем же периодом 2016 года. По данным испанской дипмиссии, большинство туристов, которые обращаются за визой для поездки в Испанию, являются самостоятельными путешественниками.

По статистике первых трех месяцев этого года, примерно 92 % виз, выдаваемых Генеральным Консульством в Москве, являются многократными. Как утверждают в дипмиссии, сроки виз при повторных обращениях российских путешественников увеличиваются и могут достигать максимального срока действия - 5 лет.

Отвечая на вопрос «Вестника АТОР» о том, как будет обстоять ситуация с выдачей виз в высокий летний сезон, в Генеральном Консульстве Испании в Москве ответили, что предпринимают «все возможные усилия для улучшения оформления виз в высокий летний период».