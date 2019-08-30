В Петербурге обокрали испанского туриста

В Санкт-Петербурге у туриста из Испании похитили бумажник с деньгами.
Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, карманник вытащил из сумки испанца кошелек стоимостью 1468 рублей, в котором находились денежные средства в размере 9 208 рублей. Общий ущерб составил 10 676 рублей.
Во вторник, 27 августа, в отделение полиции обратился иностранный турист – гражданин Испании – с заявлением о краже.
По словам пострадавшего, вечером 26 августа на Малой Морской улице неизвестный похитил из его сумки кошелек стоимостью 1 468 рублей, в котором находились денежные средства в размере 9 208 рублей. Общий ущерб составил 10 676 рублей. Пострадавший просит привлечь злоумышленника к уголовной ответственности, ущерб для него является значительным.
По подозрению в совершенном преступлении через некоторое время после обращения иностранца задержали двух мужчин, которые подозреваются в содеянном. Похищенное у них изъяли.Темы: Русская Испания