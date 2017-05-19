В Москву приезжает испанский уличный театр

Habitaculum - необычный по форме «спектакль-инсталляция». Это часть трилогии (спектакли Kamchatka, Habitaculum, Fugit) испанского театра Kamchatka, посвященной истории героев-мигрантов, путешествующих по миру в поисках лучшей жизни. Переселенцы хотят жить в нашем городе, но не хотят расставаться со своими привычками и образом жизни. Готовы ли мы в этом случае принять их и разрешить им стать нашими соседями? Каждая часть их дома создана из удивительных и забавных деталей. Актеры взаимодействуют со зрителями, а зрители принимают участие в жизни странного, но гостеприимного и открытого для них дома.

Организаторы рассказывают: "Трогать, играть, чувствовать, смотреть в глаза друг другу — все это спектакль Habitaculum! Вот что говорят о спектакле Habitaculumзрители и критики из других стран: «Изобретательный, глубокий и в тоже время мощный спектакль, трудно удержаться от превосходной степени рассказывая про спектакль Habitaculum». «Мир чистого детства! Мы простились с этими магами эфемерного, которые оставили нас с чемоданом воспоминаний и объятиями. Я был возбужден, мне было немного грустно и я до сих пор вспоминаю их игру и шутки». «Это универсальный сенсорный опыт, который базируется на обмене и принятии друг друга. Дайте возможность границе между вами упасть!»

По просьбе театра Kamchatka точный адрес и точка сбора зрителей становятся известны только после покупки билета на спектакль. Каждый день на спектакль может попасть не более 200 зрителей. После того, как вы вошли в дом – Habitaculum, вы можете оставаться в нем неограниченное количество времени.

Театр будет в Москве три дня - 16, 17 и 18 июня. Билеты уже в продаже на сайте: http://kamchatka-moscow.ru/