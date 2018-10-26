В Москве пройдет большая выставка испанской недвижимости SPEX-ОСЕНЬ 2018

Два дня теплой испанской осени посреди холодной Москвы… В теплой и гостеприимной атмосфере пройдет SPEX-ОСЕНЬ 2018 - выставка испанской недвижимости, которая уже второй раз в этом году под крышей Согласие-Холла знакомит друг с другом испанские компании и российских покупателей.

«Испания — та самая страна, однажды побывав в которой, хочется возвращаться снова и снова. Жить, отдыхать, растить детей, вести бизнес — приветливая земля Испании не сковывает вас рамками, но открывает новые горизонты. Мягкий климат, низкий уровень преступности, европейский сервис, богатая культура, умеренный прайс, отличная кухня, развитый медицинский сектор. Испания не разочаровывает, она стоит того, чтобы к ней стремиться», - говорят организаторы выставки.

SPEX привозит Испанию прямо в сердце России. В этот раз на выставке будет еще больше испанских компаний, которые ранее никогда не выходили со своими предложениями на отечественный рынок. «Продажа и аренда, апартаменты и виллы, коммерческая недвижимость, кредитные и инвестиционные программы, получение ВНЖ, юридическое сопровождение и многое, многое другое будет ждать вас 10 и 11 ноября в стенах Согласие-Холла», - отмечают организаторы.

Больше испанских компаний, больше реальных объектов недвижимости, больше испанского хамона, больше вкусного испанского вина и атмосфера испанского праздника! Получите приглашение на выставку SPEX-ОСЕНЬ 2018 на сайте HYPERLINK "http://www.spainpropertyexpo.ru" www.spainpropertyexpo.ru , чтобы еще на шаг приблизиться к своей цели.