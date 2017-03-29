В МИД РФ возмущены словами испанского посла в Киеве

В МИД РФ резко осудили высказывания посла Испании в Киеве Херардо Бугайо Оттоне. Посол назвал идиотами испанцев, воюющих в Донбассе. "Я их называю идиотами не просто так, чтобы употребить такие нецензурные слова. А они на самом деле таковыми являются", — цитирует "Укринформ" дипломата. Кроме того, посол заявил, что президент России Владимир Путин ведет страну по пути Советского Союза. Оба заявления были сделаны им на заседании пресс-клуба "Дипломаты без галстуков".

"Полагаем, что, сделав безапелляционные и предвзятые заявления, представитель Испании в Киеве не только вышел далеко за рамки своего официального статуса, но и противопоставил себя официальной позиции руководства собственной страны", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что Мадрид придерживается взвешенных позиций и при всех двусторонних контактах на высоком уровне заявляет о стремлении к снижению противостояния между Евросоюзом и Россией, углублению политического диалога с Москвой, взаимодействию в урегулировании региональных конфликтов, а также к дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.

"Особенно недопустимыми выглядят слова о якобы нереализуемости Минского комплекса мер, необходимость выполнения которых ни у кого в мире не вызывает сомнений в качестве основы украинского урегулирования, закрепленной в соответствующей резолюции СБ ООН", — отмечается в сообщении.

"Ожидаем, что в Мадриде дадут оценку тому, насколько высказывания их дипломатического агента на Украине соответствуют целям и задачам испанской внешней политики, и предпримут меры-по предотвращению в будущем подобного рода некорректных заявлений, несвойственных многовековой и многоопытной дипломатии Испании", — говорится в сообщении.