В марте в Марбелье пройдет Фестиваль русского кино MIRFF-2019

С 3 по 8 марта 2019 года в Марбелье состоится седьмой Фестиваль Русского Кино MIRFF-2019 (Marbella International Russian Film Festival), который пройдёт при поддержке Министерства Культуры РФ, Посольства РФ в королевстве Испании, Мэрии Марбельи, Русской Ассоциации Коста-дель-Соль, Клуба Православных Меценатов Германии и местных предпринимателей. Организатором фестиваля является русскоязычная радиостанция RusRadioMarbella (Испания). Ее партнёром в России выступает компания Кинофест (Россия).

Фестиваль представит вниманию зрителей лучшие фильмы 2018-го на русском языке с испанскими и английскими субтитрами. В программе фестиваля – современные и исторические драмы, приключенческие картины, основанные на реальных событиях, кинорассказы, семейные и психологические драмы, блокбастеры и комедии.

Основные задачи фестиваля:

- языком кино рассказать международному зрителю о нас: людях, родившись и выросших в огромной многонациональной стране, которой уже не существует, но которая продолжает жить в сердцах многих; людях, переживших ужасы мировых войн и революций, выстоявших и защитивших мир от фашизма, проявления которого стали в наше время всё более ощутимы; о молодом поколении, родившемся уже в новой России;

- помочь русскоговорящим семьям, живущим за рубежом, не потерять связь со своим культурным и историческим наследием;

- показать высочайший художественный уровень российского кино и дать публике возможность пообщаться с его создателями. Как всегда, фильмы представят известные актёры, режиссёры и продюсеры.

По традиции в рамках фестиваля пройдут акции в поддержку одного из благотворительных фондов. В этом году фестиваль продолжит сотрудничать с фондом «Голубь Мира» (Финляндия/Россия/Испания).

В рамках фестиваля совместно с языковой школой Instituto Internacional de Idiomas будет организован испано-русский круглый стол, участниками которого станут представители языковых институтов обеих стран.

Церемония открытия MIRFF-2019 состоится 3 марта в большом зале Cines Teatro Goya Marbella.

Ведущим церемонии, к радости поклонников, станет популярнейший актёр театра и кино Андрей Мерзликин. Он представит публике интерактивный спектакль «Кино и русская душа», в котором примут участие гости фестиваля и звёзды кино. Андрей Мерзликин был среди гостей самого первого Фестиваля Русского Кино в Марбелье в 2013 году и сразу стал большим другом фестиваля. Андрей Мерзликин – обладатель приза за лучшую мужскую роль в фильме Олега Асадулина «Зелёная карета» (MIRFF-2016). В этом году Андрей представит фильм «Облепиховое лето» режиссёра Виктора Алфёрова, в котором он сыграл главную роль.

В состав жюри MIRFF-2019 войдут заслуженные деятели культуры, искусства и кинематографии. В этом году оценивать фильмы будут Валентина Михалёва (Россия), Карлос Росадо Кобиан (Испания), Франсис Гойя (Бельгия), Луиза Мосендз (Россия), Марина Шиманская (Испания), Лев Карахан (Россия), Константин Лоскутников (Германия).

В этом году дата церемонии закрытия седьмого Фестиваля Русского Кино в Марбелье совпадает с датой празднования Международного женского дня 8-го марта. Организаторы фестиваля приглашают всех отметить этот день вместе со звёздами русского кино в роскошном зале клуба «Китч» в Русском Доме (Марбелья) и поднять бокалы за победителей MIRFF-2019 и за женщин. Гостей ждёт насыщенная программа и праздничное меню.

«Приглашаем любителей кино на показы фильмов с испанскими и английскими субтитрами и всех неравнодушных для участия в мероприятиях и благотворительных акциях MIRFF-2019», - говорят организаторы MIRFF-2019 Мария Уибберли и Ирина Нефёдова. Подробная информация на сайте www.mirff.com. До скорой встречи!