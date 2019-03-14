В Марбелье выясняют обстоятельства гибели бывшего мужа Лолиты

Испанские правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти бывшего гражданского мужа певицы Лолиты Милявской предпринимателя Арнольда Спиваковского (Тамма), тело которого было найдено накануне.
Лолита ранее сообщила о смерти своего бывшего гражданского мужа. В службе оказания экстренной медицинской помощи Андалусии РИА Новости сообщили, что тело мужчины по имени Арнольд было обнаружено накануне в доме в Марбелье. Дело передано Национальной полиции.
"Вчера в доме был найден мертвым человек, чья личность была установлена как Арнольд Спиваковский", - сообщили РИА Новости в представительстве Национальной полиции в Малаге.
Причины смерти Спиваковского пока не установлены, однако, по словам собеседника агентства, "нет внешних признаков насилия". Окончательно причины смерти станут известны после проведения аутопсии.Темы: Русская Испания Марбелья