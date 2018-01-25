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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » В Марбелье в рамках кинофестиваля MIRFF 2018 пройдёт День русского языка

          В Марбелье в рамках кинофестиваля MIRFF 2018 пройдёт День русского языка

          16:45 25.01.2018

          7 марта в Cines Teatro Goya Marbella перед показами фильмов, которые принимают участие в Международном Фестивале Русского Кино в Марбелье, пройдёт творческая встреча с актёрами, которую организаторы назвали «День Русского Языка». В программе наряду с гостями фестиваля примут участие местные преподаватели русского языка, русскоязычные дети и иностранцы, изучающие русский язык. Содействие в организации оказывают Русская Ассоциация Коста дель Соль, The International Kid’s Club «El Campanario», Образовательный Центр Ольги Пахомовой, Instituto Internacional de Idiomas.

          Преподаватель русского языка Ольга Пахомова отмечает: «Для чего мы бьёмся за то, чтобы дети знали русский язык? Да, он великий и могучий! Да, это язык богатейшей литературы, истории и культуры. Но давайте признаемся и в том, что сохранить язык, это ещё и способ сохранить самих себя. Проблема в том, что дети, особенно подростки, не всегда доверяют авторитету взрослых. В каждом возрасте должен быть любимый герой, которому безраздельно подражают. И вот тут нам на помощь приходят книги и кино. В нашей ситуации, особенно кино. Язык кино зрелищен, доступен и убедителен. Марбелье повезло так, как везёт немногим городам - ежегодно быть столицей Международного фестиваля русского кино! А для нас и для наших детей – это счастливая возможность посмотреть лучшие фильмы на русском языке, встретиться и пообщаться с любимыми актёрами. Услышать грамотную литературную речь, выразительное чтение стихов и фрагментов художественных произведений».

          Елена Гаценко, руководитель международного детского центра «El Campanario» добавляет: «Я представляю себе и верю, что лет через двадцать, тридцать, пятьдесят, на вручении «Букера», в Нобелевской речи или премьере самой ожидаемой экранизации года прозвучит: «Эта встреча на кинофестивале стала судьбоносной» или «мою жизнь определил день русского языка на кинофестивале в Марбелье… Мне тогда было всего шесть лет.» Наш самый необыкновенный в Европе поли-лингвистический детский центр El Campanario разработал новый проект литературный клуб «Школа Братьев Гримм», который стартует в дни кинофестиваля. Это не просто литературная студия, а весь волшебный мир от сказок до романов фэнтэзи, которые дети будут учиться писать и самостоятельно иллюстрировать. Кинофестиваль для всех нас это взрыв эмоций, это энергия творчества, к которой можно прикоснуться, зарядиться на целый год. Если мы, взрослые, с трепетом ждем этого события, чтобы ощутить магию кино, то общение с волшебниками, его создающими станет для юных литераторов просто чудом. Так и должны начинать великие сказочники».

          Хулио Моралес, основатель и директор международной языковой школы Instituto Internacional de Idiomas рассказал:

          “Наш институт поддерживает фестиваль русского кино в Марбелье с 2013 года. Я знаю, какой объём работы проделан за эти годы Марией Уибберли и Ириной Нефёдовой для того, чтобы фестиваль проходил на высоком уровне и постоянно развивался. Я считаю, что это, безусловно, событие года для русскоязычного сообщества юга Испании. Мы всегда хотим быть партнёрами этого проекта, потому что русские клиенты очень важны для нас, именно для них мы разработали программы изучения испанского, английского и других языков, в том числе, с целью подготовки к сдаче экзаменов на гражданство Испании. А теперь, когда мы заключили соглашение о сотрудничестве с Институтом Пушкина, мы можем преподавать русский иностранцам и носителям языка, а также принимать экзамены, результаты которых будут признаны в России.Также хочу сказать, что в данный момент у нас есть группа испанцев, которые очень серьёзно взялись за изучение русского, они совсем недавно вернулись из России, где прошли обширную языковую практику».

          В городе Бенальмадена открылся центр образования, искусства и досуга «СЕА». Идейным вдохновителем центра стала Алла Евсюкова, Русская Ассоциация Коста дель Соль.

           Русская Ассоциация Коста дель Соль является постоянным партнёром фестиваля русского кино в Марбелье MIRFF, - отмечает Алла Евсюкова, - Наши волонтёры помогают организаторам на всех мероприятиях фестиваля и имеют возможность заглянуть «за кулисы», близко пообщаться с именитыми актёрами, режиссёрами, журналистами. Каждый год фестиваль привозит лучшие фильмы последних лет, что позволяет нам не терять связь, иметь возможность посмотреть талантливые работы наших кинематографистов. Мы гордимся русским кино и с удовольствием приводим своих испанских друзей на показы, ведь фильмы показываются с испанскими и английскими субтитрами».

          Цель центра CEA - развитие творческого потенциала людей любого возраста. Особое внимание уделяется изучению русского языка, духовному и нравственному воспитанию, - это делается посредством знакомства с русской литературой, искусством и историей. В последнее время мы наблюдаем повышенный интерес к русскому языку и культуре со стороны испанцев, именно поэтому мы организовали специальные группы для иностранцев, где, в интерактивной форме, они могут изучить разговорный русский.

          Темы: Русская Испания  Марбелья Культура

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