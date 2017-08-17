В Марбелье русская девочка госпитализирована после падения с высоты

Несчастный случай произошел в районе спортивного порта в Марбелье. 6-летняя девочка упала с большой высоты и получила травмы брюшной области. Ребенка доставили в госпиталь Hospital Materno de Málaga, где она находится в отделении интенсивной терапии. Ее состояние оценивается как "стабильно тяжелое".

Как сообщает информационное агентство EFE со ссылкой на источники в полиции, девочка находилась в порту вместе с мамой и сестрой - гражданами России. В спортивном порту Марбелье есть специально оборудованная детская зона, но девочка ее покинула. Она упала с высоты приблизительно в 6 метров. Сначала она была доставлена в госпиталь Costa del Sol в Марбелье, а затем ее перевели в Малагу.