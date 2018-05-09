В Марбелье прошла встреча с ветераном ВОВ

RusRadioMarbella и Cines Teatro Goya организовали 9 мая 2018 года празднование Дня Победы в кинотеатре в Пуэрто Банусе. В зале 7 в 19:00 прошла встреча с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Петровичем Клусовым, затем был показан художественный фильм Александра Цацуева «Испанец» (2012 г., приз Международного Фестиваля Русского кино в Марбелье). А в 21:00 показан фильм Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь» (2015 г., два приза Международного Фестиваля Русского Кино в Марбелье). Оба фильма с испанскими субтитрами.

"Для нас, тем, кому за сорок, и кто родился в СССР, 9 мая – не просто праздничный день. Это – святой день, день поминовения и благодарности. Это наши деды (всего лишь два поколения до нас) отдали свои жизни и здоровье за нашу свободу, это наши бабушки пережили блокаду и оккупацию. Благодаря их несгибаемой воле и силе духа страна восстала из пепла и благодаря им, мы боимся войны на генетическом уровне. Их заветная фраза – «только бы не было войны», воспитала в нас уважение к жизни и к миру во всём мире. А теми, кто сейчас, к горькому сожалению, оказался в очаге военных действий, смысл этой фразы заново переоценивается", - говорят организаторы.

"В этом году мы отмечаем уже 73-ю годовщину Великой Победы над фашистской Германией. Под слоем времени, где с умыслом, а где по небрежности, погребены многие страшные факты массовых убийств и зверств над народами, а вместе с ними и многие героические подвиги советских солдат – людей разных национальностей, разных вероисповеданий, защищавших одно – жизнь. И, к стыду своему, это МЫ, не ведающие ужасов войны, теряем память! ОНИ же, горстка ещё живущих ветеранов, которые мальчишками ушли на фронт, чьи тела ещё носят вражеские пули и осколки снарядов, чьи страшные сны, смешиваясь с явью, будят их по ночам…, ОНИ всё помнят, как вчера! И ДЕТИ ВОЙНЫ, которым сейчас под восемьдесят и больше, тоже помнят!

И дай Бог им всем здоровья и радостной жизни на долгие годы! Долгой жизни просим для них ради себя и ради наших детей, чтобы хотя бы раз в год иметь эту бесценную возможность внимать рассказам очевидцев, слышать правду о событиях тех лет, запоминать и помнить, чтобы не допустить повторения этой великой мировой трагедии", - говорится в сообщении.

Фильм «Испанец» – история, основанная на реальных событиях, рассказывает о жизни знаменитого испанского летчика Хосе Фернандеса. В конце тридцатых годов двадцатого века он приехал в СССР для службы в Красной Армии. Бравому летчику удается пройти всю Вторую мировую войну и остаться в живых. На непростом пути войны Хосе встречает русскую девушку Машу, с которой у него завязывается долгий роман. Ради своей любви летчик решает остаться в Советском Союзе. Но в то время интернациональные браки не слишком приветствовались властями. Они вынуждают Хосе уехать в Испанию, даже несмотря на то, что его возлюбленная ждет ребенка. Но через много лет внуку Хосе, ставшему авиамехаником, суждено будет участвовать в продолжении истории его предка.

Фильм «Битва за Севастополь» повествует о судьбе легендарной женщины-снайпера 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Красной армии, Героя Советского Союза, лейтенанта Людмилы Павличенко, уничтожившей в годы Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров войск нацистской Германии.