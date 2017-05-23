В Марбелье прошел организованный русской диаспорой фестиваль-пикник

В минувшее воскресенье, 21 мая, в Марбелье с размахом прошёл III FESTIVAL PICNIC 2017! Он собрал в природном парке Vigil de Quiñones почти тысячу человек. Организаторы события «с размахом» выступили Светлана Калениченко и радио Ru.24.fm

В парке была организована выездная торговля ресторанов: Tbilisi – Georgian Café, bar Lidia, El Casario, K DE Katering, Kafenova, Scher Hof 1516, El Cielo Azul, Ray¨s Tropic.

В ярмарке товаров и услуг приняли: новый бренд обуви «Anna Milan”, салон Santa Sinta, cстроительная компания “Korona”, агентство по недвижимости “Malaga for you”, фабрика пива “SAVIS”, магазин одежды «PODIUM» …

Некоторые предприятия подготовили подарки участникам фестиваля. Например, салон красоты «Platinum» отблагодарил артистов концерта ароматными букетами цветов, школа массажистов “Renova Termal” провела десятки бесплатных массажей и консультаций, медицинская службы “BORIS” была готова оказать помощь каждому нуждающемуся.

Дети и взрослые увлеклись на празднике рисованием с Mundo Mania и аттракционом «Виртуальная реальность» от предприятия «ZEON». Время быстро проходило.

В этом году программа фестиваля-пикника не изменила. По-прежнему состоялась эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья». Ее провели аниматоры PARTY Team. Победителями стали семейства Козак, Постернак и Хныкины.

Им вручили подарочные сертификаты на экскурсии в сопровождении туристического гида Светланы Калениченко в рамках проекта «Воскресный вояж», который поддерживает International Golf Kids Club El Campanario; кроме того, фирменные шляпы фестиваля от спонсора Moncomunidade Salnes (Galicia); книги, подписанные автором – Елена Есенина.

Последняя с успехом выступила в праздничном концерте. Она исполняла песни собственного сочинения, которые тепло были встречены участники фестиваля.

В концерте пели: воспитанники центра Hellerhof Kids, вокальной студии Ольги Юнаковой – коллектив «Estrellas», певица из США с русскими корнями Вероника Малка, финалистка Евровидения от Молдовы в 2015 году Лучия Си. Танцевали: восточные танцы – Наташа Лунар и современные – юные танцоры Anna Sologub Dance School.

Приятно отметить, что артисты концерта фестиваля приготовили публике музыкальные подарки. Так дуэт «Альтаир» объявил о премьере песни о Марбелье. Слова насколько были просты и проникновенны, что собравшиеся подпевала припевы, хотя на широкую публику песня ранее не исполнялась.

Вторая часть концерта стартовала как раз в тот час, когда объявили о начали кулинарной битвы. Судить в этом году взялся профессионал своего дела – шеф-повар и совладелец ресторана «1870» Аитор Перурена.

После церемонии награждения на сцену вышла гостья фестиваля-пикника из Англии – Alexa Pol. Она исполнила песни на английском и русском языках. Это было яркое выступление!

На торжестве с Днем рождения поздравляли клуб Luks Marbella. Ему исполнилось 4 года. Руководитель клуба — Марина Нитцак вручила подарки победителям специальной акции по этому случаю, которая развернулась в социальных сетях Интернета.

Завершала конвертную программу заслуженная артистка Украины Ольга Юнакова. Она со своими танцорами зажгла аудиторию ритмами и удивила пиротехническими эффектами. Выступление Ольги Юнаковой стало ярким завершением праздника.

III FESTIVAL PICNIC 2017 завершён. По отзывам участников торжества в социальных сетях праздник получился с размахом! Слова благодарности адресованы Светлане Калениченко и русскому радио Ru24.fm.