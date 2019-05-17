В Марбелье пройдёт юбилейный «русский» пикник

Ежегодно более тысячи русскоязычных жителей Коста-дель-Соль собираются в третье воскресенье мая на ставший уже традицией пикник. Этот год не стал исключением. Организаторы те же: туристический гид Светлана Калениченко и радио Fresh FM. Праздник нашёл поддержку и со стороны мэрии города Марбелья.

Юбилейный пикник приготовил много сюрпризов. Во-первых, изменили площадку проведения. Теперь праздник пройдёт в природном парке Nagueles. Он больше, с хорошими подъездами и большой парковочной зоной.

Сюда можно прийти отдохнуть и со своим четвероногим другом. В Марбелье недавно именно здесь открыли parque canino - собачий парк.

Программа V Festival Picnic Marbella пополнилась новинками.

Впервые в рамках торжества пройдёт рынок фермерских продуктов питания бренда «Sabor a Malaga». В нем примут участие такие производители, как «Quesria El Bosqueño» (Ардалес), «Aceite Mudejar» (Монда), pan Curruca (Коин), пиво марок «Savis» и «Sher Hoff»...

6 годовщину отметит клуб светского и делового общения Luks Marbella.

Юбилейный пикник будет тематическим – Pirate Party Picnic. Профессиональные аниматоры компании Party Team создадут праздничное настроение и предложат квест-игру для взрослых и детей. Победители получат возможность посетить в рамках проекта «Воскресный вояж» самую красивую пешеходную тропу в Андалусии – Caminito del Rey. Входные билеты на тропу предоставило туристическое агентство из Ардалеса «Galeota».

Апогеем фестиваля-пикника является гриль-битва. Разыгрываются награды в трех номинациях: «Лучший шашлык», «Лучший гарнир к шашлыку», «Экстравагантная подача». Супер-подарок – барбекю на газу от известного производителя. Этот сюрприз подготовлен давним партнёром торжества – Turismo de Mancomunidad de O Salnés - Rías Baixas – Galicia. Две других награды – ужин на двоих от ресторанов-спонсоров итальянского «Incontro» и испанского «Gloton».

Музыкальное сопровождение торжества создаст радио Fresh FM. На концерте выступят: певица из Молдавии Лучия Симон, из Беларуси – Анастасия Минская, вертуоз-саксофонист Игорь Одинцов, танцуют Наташа Лунар и артисты школы Rincon de la Danza, исполнители от караоке-клуба «Арлекин». Звукорежиссер – DJ Modest.

Юбилейный пикник финансово поддержали множество предприятий и организаций Коста-дель-Соль. В их числе: компания «Home and Help», автосервис Tecnocar, магазины мебели и дизайна «Marbellahouse Design», «Casasola Décor», транспортная компания «AirPortGo», развлекательный центр «Mundo Manía», адвокатское бюро «Анастасия Сергеева» и многие другие.

Официальный фотограф мероприятия – Елена Сикорская, видеограф – журналист Михаил Блохин.

«Вместе мы сделаем праздник лучше!» - девиз мероприятия.

V Festival Picnic Marbella пройдёт в воскресенье, 19 мая, в природном парке Nagueles (Марбелья).