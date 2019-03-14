В Марбелье подвели итоги Международного фестиваля русского кино

8 марта 2019 года на испанской Ривьере в великолепном зале Клуба KITCH в Casa Rusia состоялась торжественная церемония награждения победителей 7-го Международного фестиваля русского кино в Марбелье.

Гости фестиваля Светлана Немоляева, Лариса Голубкина, Валентина Михалева, Наталья Иванова, Полина Лазарева, Наталья Мокрицкая, Луиза Мосендз, Марина Шиманская, Лидия Федосеева-Шукшина, Франсис Гойя, Лев Карахан, Константин Лоскутников барон фон Босснер, Сергей Ливнев были встречены аплодисментами собравшихся.

Праздничный вечер начался под звуки джаза в исполнении великолепной вокалистки Алесии Десогус (Alesia Desogus) и ее трио музыкантов.

Для открытия церемонии награждения организаторы Международного Фестиваля Русского Кино в Марбелье и основатели русскоязычной радиостанции RusRadioMarbella Мария Уибберли и Ирина Нефедова пригласили на сцену посла России в королевстве Испании Юрия Петровича Корчагина, который элегантно поздравил женщин с 8 марта и пожелал фестивалю дальнейшего развития, отметив, что на Средиземноморском побережье у MIRFF лишь один конкурент – фестиваль в Каннах.

Собравшихся также поприветствовала начальник департамента по туризму и культуре мэрии Марбельи Лаура де Арсе. Организаторы горячо поблагодарили Министерство культуры РФ за оказанную поддержку, зрителей кинофестиваля за их активный интерес, спонсоров за неоценимую помощь в осуществлении такого масштабного и такого важного для Марбельи проекта, жюри за нелегкую работу в течение всей

фестивальной недели.

Приз жюри «За лучший фильм» единогласно был присуждён фильму «Не чужие». Это была последняя картина режиссера Веры Глаголевой.

Приз получила продюсер Наталья Иванова. Ее речь была очень эмоциональна: «Вера была бы счастлива получить такую оценку, а я счастлива, что мы смогли доделать картину и показать ее зрителям».

Остальные призы были распределены следующим образом:

Лучшая режиссура – Григорий Константинопольский, фильм «Русский бес»

Лучший сценарий – Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский, фильм «История одного назначения»

Лучшая музыка – Леонид Десятников, Алексей Сергунин, фильм "Ван Гоги"

Приз зрительских симпатий – «Т-34» и «Облепиховое лето»

Лучшая женская роль – Полина Максимова, фильм «Без меня»

Лучшая мужская роль – Илья Маланин, фильм «На районе» и Денис Власенко, фильм «Подбросы».

Музыкальную программу вечера открыл мировая звезда, бельгийский гитарист, член жюри фестиваля Франсис Гойя, подарив женщинам в день 8 марта инструментальную композицию

Александры Пахмутовой «Нежность» и свою знаменитую на весь мир мелодию «Ностальгия».

Основатели фонда «Голубь мира» Веера и Лео Рейникайнен вручили Франсису Гойе белую мантию и орден фонда за его благотворительный концерт в Финляндии.

Великолепным сюрпризом для всех стало выступление Народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. В сопровождении гитары маэстро актриса исполнила всеми любимый романс «Очи черные», зарядив зал своей мощной энергетикой.

Спокойное обаяние исполнителя и автора песен, участника группы «Ума2рман» Сергея Кристовского и его композиция «Девочка с глазами морской волны» добавили вечеру лирики.

А неожиданный дуэт гитаристов Франсиса Гойи и его ученика, обладателя совсем не музыкальной профессии, мясника Уиллема Ван Беека (Willem Van Beek) с их композицией в стиле рок вновь зажег публику и заставил аплодировать в ритме музыки.

Несомненным украшением вечера и специальным подарком мужчинам к недавно праздновавшемуся Дню защитника Отечества стало выступление чемпионки России по белли дансингу Александры Баландиной, впорхнувшей в зал, как великолепная райская птица и очаровавшей публику своим искусством.

В этот праздничный день призы и подарки получили не только гости фестиваля, но у выигравшие в лотерее зрители. Ценные подарки для розыгрыша были предоставлены компаниями: Guillermo Carnicería Holandesa, Bravo Eventos, Vitas Xanit, Sierra Nevada, Massumeh, Art Christy, Areg Jewellery. Народный мастер Армении ювелир Арег Агасарян (Areg Jewellery), с одобрения публики, снял свою работу с розыгрыша и преподнес ее неотразимой Ларисе Голубкиной по случаю ее дня рождения, который праздновался на следующий день 9 марта.

Завершился вечер фееричным выступлением молодого испанского певца Хуана Рикондо (Juan Ricondo), чьи фанаты прибыли даже из Германии! Дамы были элегантны, мужчины галантны, в воздухе витали комплименты, и все танцевали. В великолепном зале Клуба KITCH в Casa Rusia царила атмосфера настоящего весеннего праздника.

Организаторы фестиваля задумали положить начало новой традиции – завершать Международный Фестиваль Русского Кино в Марбелье именно в день 8 марта.

До встречи в следующем году на MIRFF-2020!