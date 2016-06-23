В Марбелье почтили память жертв фашизма

22 июня, в День Памяти, посвящённый 75 годовщине начала Великой Отечественной Войны, в зале библиотеки Русского Дома (Casa Rusia) в Марбелье (Малага) собрались представители русской диаспоры. Инициаторами встречи стали преподаватели русского языка Ольга Пахомова и Анна Балабанова, при поддержке RusRadioMarbella.

В этот день родители, а главное, дети разных возрастов получили уникальную возможность пообщаться с единственным, живущим на юге Испании, ветераном Великой Отечественной войны - Николаем Петровичем Клусовым.

Николай Петрович Клусов - человек-легенда, заслуженный тренер СССР. Он ушёл на фронт в 17 лет, сдав экстерном экзамены за 10-й класс, служил в артиллерийских войсках, был трижды ранен, прошёл всю войну, брал Берлин и участвовал в параде Победы 1945 года на Красной Площади. После войны этот удивительный человек посвятил свою жизнь развитию спорта в стране, которую защищал 4 долгих года. Он был первым тренером Ирины Родниной, основал гандбольную команду СССР, с которой завоевал десятки наград на европейских и мировых чемпионатах, а также золото на Олимпийских играх. Николай Петрович является автором большого количества методических книг о подготовке спортсменов, по которым даже сейчас тренируются лучшие национальные команды мира. Сейчас ему 92 года. Он ведет активный образ жизни, водит машину, регулярно по несколько часов в день играет в теннис и мечтает написать книгу о своей жизни.

RusRadioMarbella: «Жизненный путь Николая Петровича Клусова полон отваги, преодоления, мистических стечений обстоятельств; его всегда сопровождали чувства долга, добра и любви к людям. Его история, изложенная художественно, могла бы стать бестселлером. Нам очень повезло, что Николай Петрович сегодня с нами. Он -замечательный рассказчик, галантный мужчина, очень позитивный и обаятельный человек. В свои 92 он может дать фору любому из нас!)»

К этой встрече организаторы и дети, их ученики, готовились очень тщательно. В самом начале вечера прозвучали по-прежнему леденящие душу слова о вероломном нападении фишистской Германии на Советский Союз, сказанные голосом Левитана, и песня “Вставай Страна Огромная”… Николай Петрович начал свой рассказ. Зал увлечённо слушал ветерана, дети и родители задавали вопросы, а потом юные участники встречи читали стихи и исполняли песни военных лет.

После встречи ветеран Великой Отечественной войны Николай Петрович Клусов поделился своими впечатлениями: ”Я так рад видеть здесь сегодня много детей и рад, что им интересно узнать больше о том, что было тогда, в далёком 1941 году. После общения с подрастающим поколением я вижу, что из них вырастут достойные люди! Будем дружить!”(улыбаясь).

«Стоит отметить, какая большая работа проводится преподавателями русского Ольгой и Анной для того, чтобы их ученики через изучение языка узнавали богатейшую историю нашей страны, в которой события 1941-45 годов занимают особо важное место. Русскоязычное сообщество Марбельи активно поддерживает идею того, что эта дата, 22 июня, так же, как и 9 Мая, должна оставаться в нашей памяти и памяти наших потомков, чтобы не допустить повторения ужасов войны», - отметили организаторы мероприятия.