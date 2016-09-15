В Мадриде пройдет неделя российского кино

С 19 по 22 сентября 2016 года столица Испании впервые примет Неделю российского кино, которая пройдёт при поддержке Министерства культуры РФ в рамках года российского кино и перекрёстного года туризма Испания-Россия.

Организаторами являются компании "Фест-фильм"(Россия) и Marbella International Russian Film Festival MIRFF (Испания), посольство РФ в Испании и Российский центр науки и культуры в Мадриде.

Официальная презентация Недели и пресс-конференция состоятся 19 сентября в Российском Центре Науки и Культуры. Бесплатные показы фильмов-участников будут проходить в вечерние часы с 20 по 22 сентября в одном из самых известных кинотеатров Мадрида, Cine Capitol на Гран Виа. Испанские субтитры позволят жителям города и их гостям познакомиться с яркими и очень разными работами российского кинематографа.

По словам организаторов, программа Недели российского кино составлена из 6 картин, которые сняты в разных жанрах. О «русскости» и настоящем патриотизме рассказывают эпическая военная драма "Битва за Севастополь" и спортивная драма "Легенда 17".

С непростыми и отрезвляющими историями из нашей современной жизни знакомят фильмы "Зелёная Карета" и "Класс Коррекции".

Наполняют надеждой на будущее и заставляют улыбнуться реалистичые добрые комедии "Про Любовь" и "Без границ".

Мария Уибберли, директор MIRFF, отмечает: "Выбор картин для программы Недели русского кино очевиден, ведь испанский зритель и профессионалы испанского кино уже видели их у нас в Марбелье на Международном Фестивале Русского кино. Каждый из фильмов был отмечен Премией MIRFF. Полные зрительные залы курортного города в течение уже 4 лет доказывают, что интерес у испанцев к русской культуре есть и с каждым годом увеличивается".