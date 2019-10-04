В Мадриде пройдет Молодежный форум российских соотечественников Испании и Андорры

В Мадриде 5 октября пройдет III Молодежный форум российских соотечественников Испании и Андорры. Тема форума: «Вместе с Россией: молодёжный диалог, консолидация и развитие».
Организатором Форума является Союз организаций российских соотечественников в Испании (СОРС Испании). Форум проводится при поддержке Посольства России в Испании и Представительства Россотрудничества в Испании.
В Форуме примут участие молодые соотечественники от 18 до 35 лет, проживающие на территории Испании и Княжества Андорра, и владеющие русским языком.
В программе Форума примут участие эксперты и спикеры из различных российских ведомств, организаций и фондов.
Мероприятие состоится по адресу: Paseo de la Castellana, 220, 28046 Madrid.Темы: Русская Испания Мадрид