В Мадриде проходит фестиваль "Детский Петербург"

24 мая в 18.00, в Культурном центре «Галилео» состоялась торжественная церемония открытия Фестиваля, на которой выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Испания Юрий Корчагин. Он пожелал участникам и организаторам удачи, зачитал приветственное письмо от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, а также подчеркнул, что «Детский Петербург» – это начало для дальнейшего совместного сотрудничества.

Продолжением программы открытия Фестиваля стал гала-концерт классической музыки «Юные виртуозы», который является одним из важнейших проектов Правительства Санкт-Петербурга. В нем приняли участие лучшие музыканты из Северной столицы в возрасте до 18 лет, дипломанты всероссийских и международных конкурсов, имеющие опыт выступлений с выдающимися оркестрами и дирижерами, такими как Валерий Гергиев и Юрий Темирканов. Концерт прошел триумфально – зрители услышали произведения русской и зарубежной музыкальной классики, исполненные на разных инструментах: фортепиано, баяне, ксилофоне, флейте, гобое, скрипке, виолончели.

По завершении гала-концерта, в фойе культурного центра «Галилео», где уже с 19 мая размещена выставка детских рисунков «Петербург глазами ребенка», являющаяся неотъемлемой частью Фестиваля, состоялся фуршет для гостей мероприятия. Зрители смогли не только насладиться работами юных художников, но и поделиться впечатлениями от прошедшего концерта.

За несколько часов до торжественной церемонии открытия Фестиваля, 24 мая в 10.30, в Русском институте Пушкина состоялся круглый стол «Русский язык для иностранцев». С приветственным словом к участникам выступили директор Института Юлия Чичасова и директор IX Международного фестиваля «Детский Петербург» Алексей Смокотов. Модерировала заседание круглого стола Ольга Байкова – опытный лингвист, преподаватель и создатель различных образовательных программ. Цель мероприятия – ознакомление испанских специалистов с современными достижениями российских педагогов в сфере обучения иностранцев русскому языку Участники беседовали в рамках заявленной темы несколько часов. Выступления спикеров касались основных обучающих и развивающих технологий в языковом образовании, определения эффективных форм, средств и методов, помогающих в освоении русского языка представителями различных национальных групп. Важно отметить, что обсуждения проходили между русско- и испаноязычными преподавателями. Благодаря этому удалось рассмотреть различные проблемы обучения объемно, не упустив важных моментов. Для лучшего представления материала участники использовали презентации и разработанные лично методические пособия.

25 мая в 10.00 и 12.00, в Профессиональном танцевальном училище «Фортеа» прошли два мероприятия: мастер-класс по искусству балета и круглый стол «Традиционное хореографическое образование в России и Испании». На каждом из них прозвучали приветственные слова от художественного руководителя IX Международного фестиваля «Детский Петербург» Виктора Минкова и директора Училища Вирджинии Домингес.

Мастер-класс провел Илья Кузнецов – заслуженный артист России, лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит», основатель и художественный руководитель сети танцевальных школ «Детская Школа Балета Ильи Кузнецова». Он проработал со студентами училища «Фортеа» базовые принципы основ классического танца – элементы экзерсиса у станка и на середине зала, методику разучивания танцевальных вариантов и этюдов. Особое внимание было уделено техникам вращений и прыжков. В ходе мастер-класса удалось разобрать сложные хореографические элементы, улучшить точность их исполнения. Илья Кузнецов отметил отличную подготовку студентов «Фортеа».

Далее в Училище состоялся круглый стол «Традиционное хореографическое образование в России и Испании». Модератором выступила Ольга Байкова. Спикеры – Вирджиния Домингес, Илья и Ирина Кузнецовы, участники – преподаватели и студенты «Фортеа», хореографы и балетмейстеры, также круглый стол посетила атташе по культуре Посольства РФ в Королевстве Испания Анна Ермаченкова. В ходе выступлений были представлены образовательные программы Профессионального танцевального училища «Фортеа», классическая хореографическая школа России и современные подходы в хореографическом образовании детей. Важно, что обсуждение было направлено на диалог испанских и российских специалистов о системе обучения хореографии с целью популяризации и дальнейшего распространения наиболее эффективных методов и форм обеих стран.

В этот же день, 25 мая в 11.00 и 19.00, в Театре Трибуэнье при полном аншлаге прошли показы спектакля «Щелкунчик и Мышиный король» Санкт-Петербургского театра «КУКФО», лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Зал на 120 мест был переполнен. Спектакль, созданный Анной Викторовой и Денисом Щадриным по знаменитому произведению Э.Т.А. Гофмана, моментально очаровал не только детей, но и взрослых. Сказка написана немецким писателем, однако, во всем мире ассоциируется с русской культурой, благодаря музыке П.И. Чайковского. Именно она заменила слова, сделав происходящее на сцене понятным для жителей Испании без каких-либо подсказок. Юные зрители долго не хотели отпускать актеров спектакля, желая увидеть продолжение истории о чудесах накануне Рождества.

26 мая в 12 часов, в Театре Трибуэнье состоялся мастер-класс по актерскому мастерству Андрея Шимко, актера театра и кино, одного из ярких и авторитетных педагогов Российского государственного института сценических искусств, факультета театрального искусства «Школа русской драмы им. И.О. Горбачева», создателя и художественного руководителя «Наивного театра», лауреата множества театральных премий, в том числе «Золотой маски» и «Золотого софита». Мастер-класс предназначался для детей в возрасте от 6 до 12 лет, но были и более юные ребята. Они пришли на занятие вместе с родителями, которых мастер также вовлек в происходящее. Андрей Шимко предоставил участникам занятия уникальную возможность приобщиться к своей методике, позволяющей лучше чувствовать собственное тело, управлять им, слышать музыку, правильно дышать, находить баланс, грамотно взаимодействовать с пространством и органично чувствовать себя на сцене. Мероприятие посетили директор Театра Трибуэнье Ирина Куберская и атташе по культуре Посольства РФ в Королевстве Испания Анна Ермаченкова.

В рамках программы Фестиваля в Культурном центре «Галилео» продолжит свою работу выставка детских рисунков «Петербург глазами ребенка», которая будет доступна испанскому зрителю до 2 июня. На ней представлены лучшие работы учащихся в возрасте от 5,5 до 16 лет Санкт-Петербургских художественных школ, выполненные в разных стилях, жанрах и техниках и отобранные опытными искусствоведами.

Мероприятия IX Международного фестиваля «Детский Петербург» порадовали жителей Мадрида, помогли узнать больше о русской культуре и ознакомиться с важными творческими открытиями и образовательными тенденциями Северной столицы.