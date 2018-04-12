В Мадриде продолжается суд над тамбовской ОПГ

Испанская прокуратура утверждает, что Испания использовалась как площадка для отмывания денег членами тамбовской преступной группировки.

Обвинение сообщает, что Испания являлась промежуточным звеном, чтобы происхождение денег, поступающих из России, не вызывало подозрений.

9 апреля состоялось очередное заседание Национального суда Испании по делу в отношении 18 членов преступной группировки, лидеры которой покинули страну. В числе подсудимых депутат Госдумы РФ Владислав Резник и его жена Диана Гиндин. Для них обвинение запросило самый большой срок – 5 и 4,5 лет тюремного заключения соответственно за отмывание денег и участие в преступной группировке.

Подразделение по борьбе с коррупцией снизило требуемый срок наказания для 16 подсудимых. Изначально для всех «тамбовцев» просили 5,6 года тюрьмы, теперь им грозит от 2 до 5 лет.

Испанская прокуратура также требует выплаты штрафа, сумма которого в общей сложности превышает 176 миллионов евро.