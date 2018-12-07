В Мадриде обсудят инвестиционный потенциал Москвы

Деловая конференция «Презентация экономического и инвестиционного потенциала города Москвы», организованная Департаментом внешнеэкономических и международных связей российской столицы (ДВМС) состоится 12 декабря в Испанском институте внешней торговли ICEX в Мадриде. Об этом сообщает пресс-центр ДВМС в пятницу.

Целью конференции является предоставление актуальной информации об экономическом потенциале города Москвы, стратегиях развития города и мерах, принимаемых властями столицы для улучшения инфраструктуры. Одна из главных задач форума – укрепление российско-испанского экономического сотрудничества.

Для участия в мероприятии Мадрид посетит делегация Правительства Москвы. На самой конференции выступит глава делегации, министр, руководитель ДВМС Сергей Черёмин, посол Российской Федерации в Испании и Андорре Юрий Корчагин, представители Московского международного медицинского кластера, Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, АНО «Московский экспортный центр», ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг» и другие эксперты.

В течение дня в кулуарах конференции испанские бизнесмены смогут пообщаться с представителями государственной администрации России и Испании. Во время мероприятия также пройдет презентация испанского фонда бизнес-интернационализации FIEM (Fondo para la Internacionalización de la Empresa).

На 11 декабря в рамках рабочей поездки в Мадрид также запланирована встреча главы ДВМС с президентом Автономной провинции Мадрид Анхелем Гарридо.